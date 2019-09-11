AYM’nin kararı Resmi Gazete’de: Özel sektör tarafından yapılamayacak

Danıştay 13. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile özel bir şirket arasındaki itfaiye hizmeti alımı sözleşmesinin iptalini görüştü. Daire, belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında sayılan itfaiye hizmetlerinin hizmet alımı yöntemiyle yaptırılmasına imkân tanıyan düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Akşam.com.tr'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Resmî Gazete’de bugün yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre, 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan “…yaptırır.” ibaresinin “itfaiye hizmeti” yönünden Anayasa’nın 128. maddesine aykırı olduğu belirtilerek “İptali gerekir.” hükmü verildi.

“KAMU GÖREVLİLERİ ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLUDUR”

İptal gerekçesinde, Anayasa’nın 128. maddesi kapsamında, “genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevlerden asli ve sürekli nitelik taşıyanların memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesinin zorunlu olduğu” kaydedildi.

Toplumsal yaşamın zorunlu gereksinimlerinden olan düzenlilik ve süreklilik isteyen itfaiye hizmetinin “niteliği gereği bir kamu hizmeti” olduğu vurgulanan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Kamu düzeni ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren itfaiye hizmetinin bireylerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, hataya ve ihmale yer vermeyecek şekilde hassas ve özenli bir biçimde sunulması gerekir (..) İtfaiye hizmetinin, belediyelerin gerçekleştirmek zorunda olduğu diğer birçok hizmetten ayıran kendine özgü nitelikleri, bu hizmetin genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gereken asli ve sürekli bir görev kapsamında değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.”

“ANAYASA’YA AYKIRIDIR, İPTALİ GEREKİR”

Söz konusu gerekçede, son olarak şu tespitlerde bulunuldu:

“Anayasa Mahkemesinin 1 Nisan 2015 tarihli ve 2013/50 esas sayılı kararında belirtildiği üzere anayasal çerçevede kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine gördürülmesi yolunda düzenleme yapılması idarelerin genel idare esasları uyarınca yürütmekle yükümlü oldukları asli ve sürekli görevleri dışında kalan alanlardaki hizmetleri için mümkündür. Bu itibarla genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli bir görev niteliği taşıyan itfaiye hizmetinin Anayasa'nın 128. maddesi uyarınca kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olup devletin söz konusu görevi ifa ederken anılan kamu hizmetini kamu görevlisi olmayan kişilere gördürmesine yol açacak düzenleme yapılabilmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle kural 'itfaiye hizmeti' yönünden Anayasa'nın 128. maddesine aykırıdır, iptali gerekir.”