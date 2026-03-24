24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA24 Mart 2026 Salı 06:35
Buna göre, Ülkem Partisi, Milli Mücadele Partisi, Güç Birliği Partisinin 2020, Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Devrim Hareketi Partisi, Umut Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Emekçi Hareket Partisinin 2021, Uyanış Partisinin ise 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisinin 2020 kesin hesaplarının incelenmesinde partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, Uyanış Partisinin 2023 yılı kesin hesabının incelenmesinde, denetim için istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

