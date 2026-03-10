İSTANBUL 16°C / 4°C
Güncel

AYM'nin yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.

10 Mart 2026 Salı 11:36
AYM'nin yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu
AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa'nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca AYM Genel Kurul'da seçim yapıldı.

Yapılan oylamada 8 oy alan İrfan Fidan, Yüksek Mahkemenin Başkanvekili olarak seçildi. Diğer aday Selahaddin Menteş ise 7 oy aldı.

- FİDAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ

İrfan Fidan, 1974'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun oldu.

Ankara adli yargı hakim adayı olarak 1997'de kamu görevine başlayan Fidan, sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. Fidan, 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020'ye kadar ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüttü.

İrfan Fidan, 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine, ardından 23 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından AYM üyeliğine seçilmiş ve 25 Ocak 2021'de bu görevine başlamıştı.

