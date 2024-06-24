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Güncel

Aynasını kıran motosikletliye silah çekmişti... Akılalmaz gerçek ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil sürücüsünün, aracının aynasına çarpan motosikletliyi takip ederek önünü kesip silah teşhirinde bulunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kurgu amaçlı hazırlandığı belirlendi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Aynasını kıran motosikletliye silah çekmişti... Akılalmaz gerçek ortaya çıktı
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Kask kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, Mahmut Esatbey Caddesi'nde trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, onu sıkıştırdığı için aracının aynasına çarparak yoluna devam eden motosikletliyi takibe başladı. Bir süre sonra Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda motosikletinin önünü kesen otomobil sürücüsü, elindeki tabancayı doğrultarak tehdit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakasından yaptıkları araştırmada, görüntüde silah teşhirinde bulunan sürücünün Z.E. olduğunu belirleyerek, bu kişiye ve kask kamerasıyla görüntüyü kaydeden motosikletliye ulaştı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan 2 kişinin, görüntüyü sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için çektiklerini, silahın ise kurusıkı tabanca olduğunu söyledikleri belirtildi.

Ayrıca, Z.E. hakkında ruhsatsız olduğu anlaşılan kurusıkı tabancayla ilgili yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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