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  • Aynı aileden 5 kişinin tabutu yan yana! Faciada hayatını kaybedenler toprağa verildi
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Aynı aileden 5 kişinin tabutu yan yana! Faciada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Adana'da dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 3 çocuğunun cenazeleri, Feke ilçesinde toprağa verildi.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Aynı aileden 5 kişinin tabutu yan yana! Faciada hayatını kaybedenler toprağa verildi
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Ramazan Bayramı dolayısıyla gittikleri aile ziyaretinden döndükleri otomobilin Kozan-Feke kara yolunda minibüsle çarpışması sonucu yaşamını yitiren sürücü Zeynel (45), eşi Ülkü (44) ile çocukları Bedirhan (16), Emirhan Abdullah (14) ve Dileknaz Güleç'in (11) cenazeleri, morgdaki işlemlerin ardından Karacaoğlan Mahallesi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası naaşlar, Feke Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Güleç ailesinin yakınlarının yanı sıra Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü Veysel Balta, adliyeye sevk edildi.

Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde dün Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüsle çarpışan 01 RJ 402 plakalı otomobilin sürücüsü Zeynel ile yanındaki eşi Ülkü, çocukları Bedirhan, Emirhan Abdullah ve Dileknaz Güleç hayatını kaybetmiş, minibüsteki 10 yolcu da yaralanmıştı. Balta, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Güleç ailesinin, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde aile ziyareti için Feke ilçesine gittikleri, Kozan ilçesindeki evlerine dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenilmişti.

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