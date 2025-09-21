İSTANBUL 26°C / 19°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aynı evde yaşıyorlardı! Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti
Güncel

Aynı evde yaşıyorlardı! Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti

Antalya'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs vefat eden babası ile birlikte 3 gün boyunca aynı evde yaşadı. Yaşlı adamın öldüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kızı tarafından yapılan ihbar ortaya çıkardı.

IHA21 Eylül 2025 Pazar 14:04 - Güncelleme:
Aynı evde yaşıyorlardı! Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti
Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ikamette oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Bilal Erturhan'ın hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erturhan'ın kızının ihbarı üzerine verilen adrese gelen ekiplere kapıyı, Erturhan'ın evde birlikte yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen oğlu Levent B. E. açtı. Ağır bir kokunun hakim olduğu daireye giren ekipler yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLEN BABASI İLE 3 GÜN AYNI EVDE YAŞAMIŞ

Oğlunun babasının cansız bedeni ile 3 gün boyunca aynı evde yaşadığı, bugün sabah saatlerinde ise ablasını arayarak babası Bilal Erturhan'ın hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi. Babasının vefat haberini alarak oturduğu eve gelen kızı gözyaşlarına hakim olamazken, yaşlı adamın aynı dairede yaşadığı oğlunun ise sık sık dua ettiği görüldü. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından Bilal Erturhan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • akli dengesi
  • yaşlı adam
  • 112 Acil Çağrı Merkezi

