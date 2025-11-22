Korkunç olay, 18 Nisan'da İstanbul'un Şişli İlçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi.

Karşı dairenin evinin ilaçlamasının ardından Yazıcı ailesinin 3 yaşındaki çocukları Karan rahatsızlandı. Aile, gece saatlerinde kusma şikayetiyle Karan'ı hastaneye götürdü. Talihsiz çocuk, hastanedeki yapılan tüm tedavilere rağmen kısa sürede hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından baba Şahin Yazıcı ise ilaçlama firmasından şikayetçi oldu.

Karan'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen ilaçlama firmasının Böcek ailesinin de hayatına kaybetmesine neden olan firma olduğu öne sürüldü. Küçük Karan'ın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Şahin Yazıcı ifade verdi. Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen otopsi raporunda ise, çocuğun ölümünün travmatik bir nedene bağlı olduğuna dair delil olmadığı, böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

"GECE SAAT 00.00'DAN SONRA KARAN ARA ARA KUSMAYA BAŞLADI"

Şahin Yazıcı'nın savcılıkta verdiği ifadesinde, "Akşam saatlerinde eve geldiğimde yan dairemiz olan 1 numaralı dairede ilaçlama yapıldığını ve dairede oturan ismini Firuze isimli kişinin ilaçlamadan dolayı 'bebeğimize zararı olup olmayacağını sorduğunda' ilaçlama şirketinden 'herhangi bir zarar ve etki olmayacağını' cevabını aldığını öğrendim. İkametime de girerken bahse konu ilaçlanan dairenin hava geçirecek kısımlarının bant ile kapatıldığını ve evime girdiğimde de ilaçlanan dairenin mutfak camının içerideki zehirli gazın çıkması amacıyla açık olduğunu gördüm. Bu mutfak camı oğlumun kalmış olduğu odanın alt katında bulunan camdır. Eve girdiğimde oğlum ve eşim evdelerdi. İkamet içerisinde rutin olarak günümüzü geçirmeye başladık. Aynı günün gecesi yani 19 Nisan'ın 20 Nisan'a bağlayan gece saat 00.00'dan sonra Karan ara ara kusmaya başladı. Eşim ile birlikte Karan'ın üşüttüğünü düşünerek ara ara ateşini kontrol ettik. Oğlumun ateşi normal derecelerdeydi. Biraz vakit ilerledikten sonra Karan ara ara az miktarlarda kusması oldu. Biz yine oğlumun üşütmüş olabileceğini düşündük. Sonrasında eşimde aynı şekilde rahatsızlandı ve kusmaya başladı" dedi.

"DSS İLAÇLAMA İSİMLİ ŞİRKETTEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Oğlunun ölümünden ilaç firmasını sorumlu tutan baba Yazıcı, "Gece boyunca Karan aşırı derece su istedi. Sabah saatlerine kadar su içti. Sabaha karşı da önceki kusmasından farklı olarak fazla miktarda ve aşırı derecede kusması oldu. Eşim, Karan'ın üstüne kusmasından dolayı üzerini çıkardı. Ben de sabaha karşı mide bulantısı ve kusma isteği olunca zehirlendiğimizi düşünerek hastaneye gitmeye karar verdik. Eşim babasını arayarak durumu anlattı. Sonrasında hazırlanarak tedavi olmak amacıyla Şişli'deki özel hastaneye gittik. Babam da bu sırada hastaneye geldi.

İlk önce hastanede zehirlenme şüphesi olduğu için acil bölümüne başvurduk ve buradaki görevlilere bir gün öncesinde yani 19 Nisan'da eşim, çocuğum ve benim aynı yemekleri yemediğimizi, zehirlenme şüphemizin gıdadan dolayı olmadığını belirttik. Sonrasında bizi Pediatri bölümüne yönlendirdiler. Apar topar oğlumun bulunduğu Pediatri bölümüne geçtim buraya geçtiğimde oğluma kalp masajı yapılmaktaydı. Yaklaşık 2 - 2 buçuk saat kadar oğluma kalp masajı yapıldı. Bu müdahale esnasında sürekli olarak müdahalede bulunan görevlilerden birileri içeri dışarı giderek eksik malzeme almaya gidip geldi. Bu müdahalenin sonunda oğlumun kalbinin durduğunu ve vefat ettiğini öğrendik. Ben oğlumun ilaçlama yapılan dairenin Karan'ın odasının bulunduğu odadaki camın açılmasından dolayı etkilendiğini ve ilaçlama şirketinin ilaçlamadan ötürü herhangi bir etkisinin olmayacağını söyleyerek ihmali olduğunu düşünüyorum. Ben konu ile ilgili oğlum Karan ile ilgili ölümünde ihmali olduğunu düşündüm ve olay nedeniyle öğrendiğim DSS ilaçlama isimli şirketten davacı ve şikayetçiyim" dedi.