20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Güncel

Aynı firmanın ikinci fabrikası da küle döndü! Yangın peşlerini bırakmadı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Öte yandan, geçtiğimiz temmuz ayında aynı mobilya firmasının fabrikasında yangın çıkmış ve fabrika küle dönmüştü. Firma sahiplerinin o yangının ardından bugün yanan fabrikaya taşındıkları öğrenildi.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Kayseri OSB Sazyolu Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sırasında iş yeri sahibi ve eşi de itfaiye hortumuyla fabrika bahçesinde yanan malzemeleri söndürmeye çalıştı.

Aynı işletmenin 22 Temmuz'da OSB 33. Cadde'de üretim yaparken yandığı ve bugünkü yerine kısa süre önce taşındığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

