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Aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki araç faciaya neden oldu

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği görüldü. Polis ekipleri, kazanın tamamen inatlaşmadan meydana geldiğini söylerken, sürücü ise yarışmadıklarını, HGS ile OGS’yi karıştırmaktan dolayı kaza geçirdiklerini savundu.

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Kaza saat 20:15 sıralarında İzmir-Aydın otoban yolu Germencik gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Germencik gişelerinden otobana girmek isteyen 09 L 5163 plakalı otomobil ile 06 BJH 029 plakalı otomobil tek araçlık otoban girişinden aynı anda geçmeye kalkınca araçlar sıkıştı. Kazada 09 L 5163 plakalı otomobil takla atarken, 06 BJH 029 plakalı otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazada 09 L 5163 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi daha yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Olaydan sonra bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri kazanın tamamen inatlaşmadan meydana geldiğini belirledi. Arkadaş olan iki aracın sürücüsünün de yarış yaptıkları ve gişelerden daha önce geçmek isterken kaza yaptıkları belirtildi. Kaza nedeniyle Germencik-Aydın otoban girişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken araçların olay yerinden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.
 
Kazaya karışan taraflardan İ.Ş. isimli sürücü yarışmadıklarını belirterek “Biz arkadaşlarla İzmir’e düğüne gidiyorduk. Arkadaş gişeyi karıştırınca benim olduğum gişeye birden kırdı. Aynadan da mesafeyi hesaplayamayınca kaza yaptık. Olay yarıştan değil HGS ile OGS’yi karıştırmaktan kaynaklandı” 

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