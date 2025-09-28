İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Aynı günde iki yorgun mermi vakası... İki kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, restoranda yemek yediği sırada bacağına yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı. Öte yandan Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

AA28 Eylül 2025 Pazar 21:00 - Güncelleme:
M.A. motosikleti ile Ereneler Mahallesi'nde giderken sırtında ağrı hissetti. M.A., 112 sağlık ekiplerinin bulunduğu yere yürüyerek giderek yardım istedi. Sağlık ekipleri, M.A'nın tişörtünü kaldırarak baktıklarında sırtında mermi çekirdeğini gördü.

Sağlık ekipleri, M.A'yı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AYNI GÜN İKİNCİ VAKA

Kardeşköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eşiyle restoranda yemek yiyen İ.N.K. (24), aniden bacağında acı hissetti.

Bacağından kan geldiğini fark eden kadın, eşi tarafından Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan incelemede kadının bacağına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

