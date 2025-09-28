M.A. motosikleti ile Ereneler Mahallesi'nde giderken sırtında ağrı hissetti. M.A., 112 sağlık ekiplerinin bulunduğu yere yürüyerek giderek yardım istedi. Sağlık ekipleri, M.A'nın tişörtünü kaldırarak baktıklarında sırtında mermi çekirdeğini gördü.
Sağlık ekipleri, M.A'yı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kardeşköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eşiyle restoranda yemek yiyen İ.N.K. (24), aniden bacağında acı hissetti.
Bacağından kan geldiğini fark eden kadın, eşi tarafından Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.
Yapılan incelemede kadının bacağına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.
Kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.