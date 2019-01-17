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Aynı gün ölen yaşlı çift toprağa verildi

Bartın'da aynı gün hayatını kaybeden Cambaz çifti, musalla taşında da ayrılmadı

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Bartın'da aynı gün hayatını kaybeden yaşlı çift, yan yana toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, nefes yetmezliği sebebiyle Bartın Devlet Hastanesinde tedavi gören Hasan Cambaz (85), dün akşam saatlerinde vefat etti.

Yine aynı rahatsızlıktan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi gören Hasan Cambaz'ın eşi Hatice Cambaz (86), eşinin vefatı dolayısıyla hastaneden alınarak cenaze için Muratbey Köyü'ndeki evine getirildi.

Hatice Cambaz da evine getirildikten bir süre sonra hayatını kaybetti.

Yaşlı çift için bugün köyde düzenlenen cenaze töreninde, evin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, yakınları başlığı dileklerini kabul etti.

Çiftin cenazeleri, Muratbey Köyü Camisinde kılınan cenaze namazlarının ardından aynı köydeki aile kabristanında yan yana toprağa verildi.

Yaşlı çiftin çocuğu Nail Cambaz (42), gazetecilere yaptığı açıklamada, babası ve annesinin 70 yıllık evli olduklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

Çiftin birbirlerine düşkün olduğunu ve sevdiklerini belirten Cambaz, "Aynı günde beraber öldüler, birbirlerini bekliyorlarmış. Mekanları cennet olsun." dedi. 

 

 

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