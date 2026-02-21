İSTANBUL 16°C / 6°C
  Aynı ihlal üçüncü kez! Kuralları takmayan CHP'li belediyelere rekor ceza
Güncel

Aynı ihlal üçüncü kez! Kuralları takmayan CHP'li belediyelere rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerinde, aynı atık depolama ihlalini son 3 yıl içinde üçüncü kez tekrarladığı belirlenen CHP'li Buca Belediyesi'ne ceza 3 kat artırılarak 7 milyon 38 bin 954 lira olarak uygulanırken, mera alanına atık döktüğü tespit edilen Foça Belediyesi'ne de 2 milyon 346 bin 309 lira idari para cezası kesildi.

21 Şubat 2026 Cumartesi 13:21


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı, evsel atıkların geniş alana yayıldığı tespit edildi.

Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesine yaptırım uygulandı.

Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3'üncü kez tekrarlaması sebebiyle tutar 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 lira ceza kesildi.

Foça'da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediyesine ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi.

Foça Belediye Başkanlığına 2 milyon 346 bin 309 lira ceza uygulandı.

İki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 lira çevre cezası kesildi.


