İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,015
  • EURO
    47,5935
  • ALTIN
    4392.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aynı ilçede esrarengiz ölümler! İkisi kardeş üç kadın ölü bulundu
Güncel

Aynı ilçede esrarengiz ölümler! İkisi kardeş üç kadın ölü bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yine Artuklu'da 60 yaşındaki kadının evinde cansız bedeni bulundu.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 06:57 - Güncelleme:
Aynı ilçede esrarengiz ölümler! İkisi kardeş üç kadın ölü bulundu
ABONE OL

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.

Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi tamamlandı.

İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AYNI İLÇEDE BİR ÖLÜM DAHA

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yalım Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan Cemile Arslanhan'dan (60) bir süre haber alamayan yakınları, evin üst katını kontrol etti.

Kadını hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslanhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.