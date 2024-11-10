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  • Aynı istikamette 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kaza! 8 yaralı
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Aynı istikamette 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kaza! 8 yaralı

Düzce'nin Gümüşova rampalarında, İstanbul yönünde yoğunlaşan trafikte iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazalarda toplam 8 kişi yaralandı.

IHA10 Kasım 2024 Pazar 23:13 - Güncelleme:
Aynı istikamette 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kaza! 8 yaralı
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde haftasonu yaşanan trafik yoğunluğu kazaları beraberinde getirdi. Otoyolda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kazalar, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında iki farklı noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluk zincirleme kazaları beraberinde getirdi. 5 aracın karıştığı ilk kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte araçlar duramayınca ikinci bir kaza meydana geldi. Yine 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine kaza yerlerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalesini yaparak, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle otoyolda trafik iki şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin uzun çalışması sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

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