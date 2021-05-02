Aynı kişide iki farklı mutasyon görülebilir mi?

02 Mayıs 2021 Pazar 10:04 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 10:10

Koronavirüsü bir kez geçirenler tekrar hasta olabiliyor. Kişinin vücudunda antikor oluşsa bile mutasyonlar nedeniyle hastalığa yeniden yakalanma riski var.

Güney Afrika, İngiltere, Brezilya ve Hindistan gibi dünya üzerine çok sayıda mutasyon türü bulunuyor. Virüsün mutasyona uğramasıyla salgınla mücadelede ise farklı bir aşamaya geçildi.

TRT Haber'in haberine göre, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, mutasyonun gücüne, kapsamına ve genişliğine bağlı olarak tehlikesi değişkenlik gösterebileceğini söylüyor.

Koronavirüs atlatan kişinin kapsamlı bir mutasyon karşısında vücudunun direncinin düşebileceğini yani yeni mutasyonla hasta olabileceğini belirtiyor.

Balık, Hindistan varyantının, Güney Afrika ve İngiltere mutasyonlarına benzer bir tür olduğu yönünde bilgiler olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İsmail Balık, "Hatta bir görüşe göre de üçlü mutasyon olduğu, Kaliforniya mutasyonuna benzer bir mutasyonun olduğu ile ilgili bilgiler gelmeye başladı" diyor.

Uzmanlar, mutasyon tehlikesine karşı en etkili yöntemin tedbirlere uyarak, salgın sona erene kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söylüyor.