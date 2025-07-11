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Aynı nokta, yeni yangın... Havadan ve karadan mücadele sürüyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 gün önce söndürülen orman yangını yeniden başladı. Yangına çevre illerden gelen ekiplerle müdahale sürerken, Bilecik'te tarım arazisinden ormana sıçrayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 00:48 - Güncelleme:
Aynı nokta, yeni yangın... Havadan ve karadan mücadele sürüyor
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İlçeye bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aynı bölgede 4 gün önce çıkan yangın, ekipler tarafından 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.

BİLECİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, tarla yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopterler ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.

Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına aldı.

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