Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 69 milyon TL'lik 29 Ekim Ebru Gündeş konseri ile başlayan tartışma, 71.5 milyon TL'lik Mor ve Ötesi konseri ile devam ederken gözler her iki organizasyonu yapan Selahattin Çetinkaya'nın sahibi olduğu şirketlere çevrildi.

SADECE ABB'YE ÇALIŞIYOR

Çetinkaya'nın sahibi olduğu Enfest ve Festiva Organizasyon şirketlerinin ikisi de aynı adreslerde bulunuyor. Şirketlerin sosyal medya hesabında neredeyse sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çalıştıkları görülüyor. Mansur Yavaş'ın 'Az laf çok iş' sloganıyla kampanyasını yürüten Selahattin Çetinkaya'ın sahibi olduğu şirketler 2021 ila 2024 ayları arasında ABB için 98 konser organizasyonu düzenlemiş.

İHALE EKAP'TA YOK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 69 Milyon TL'lik Ebru Gündeş konseri iddialarını önce yalanlamış ardından 'İç inceleme başlattık' açıklaması yapmıştı. Yavaş'a astronomik konser ücretleri ile ilgili tepki gösteren AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, yaptığı açıklamada 'Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserlerini düzenleyen şirket bugüne kadar belediye adına 98 konser düzenledi. Bu konserin ihalelerine ulaşamıyoruz. Bu konserlerin ihaleleri Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yok" dedi.

AYNI İSİMLER SAHNEDE

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Asıl mesleği üroloji doktorluğu olan Selahattin Çetinkaya'nın şirketlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi için yaptığı konserlerde bazı sanatçılar defalarca sahne almış. İşte 98 konserlik listedeki sahne alan bazı sanatçılar:

2021: Bengü, Pamela, İlhan Gencer ve Bora Gencer, Edis.

2022: Murat Boz, Gripin, Edis, Ali ve Aysun Kocatepe, Tan Taşçı, Özcan Deniz, Manga, Retrobüs, Buray, Ümit Besen, Pamela, Zeynep Bastık, Athena, Hakan Altun, Kıraç, Melek Mosso, Sıla, Levent Yüksel, Kenan Doğulu.

2023: Sıla, Duman, Çakal, Yalın, Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Sertab Erener, Athena, Zeynep Bastık, Hadise, Candan Erçetin ve Murda.

2024: Ebru Gündeş, Mor ve Ötesi, Simge, Edis, Gazapizm, Semicenk, Melek Mosso, Murat Boz, Gülşen, Karsu, Tan Taşçı, Sefo, Altay, Bengü, İrem Derici, Buray, Hakan Altun, Mert Demir.

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