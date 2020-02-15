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Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu

ADANA'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı. Ömer K., bir ay önce aynı yerde silahlı çatışmada bacağından vurulmuştu.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi07:46 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 07:46

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Ömer K., yanındaki arkadaşları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, karşı taraf ise olay yerinden kaçtı.

Öte yandan Ömer K., 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından vurularak yaralandı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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