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Mezdeke üyesi Aynur Kanbur'un katili 10 yıl sonra yakalandı

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin olayı gerçekleştiren ve azmettiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Haziran 2026 Salı 07:21 - Güncelleme:
Mezdeke üyesi Aynur Kanbur'un katili 10 yıl sonra yakalandı
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İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında Mezdeke Grubu dansçılarından Aynur Kanbur'un silahla öldürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten öldürme" suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'nde Aynur Kanbur'un (49) silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin faili meçhul dosya, 2026 yılında yeniden incelemeye alındı.

Yapılan araştırmalarda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K'nin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Aynur Kanbur
  • cinayet
  • gözaltı

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