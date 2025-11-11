Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporuna göre Altınordu Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf genelgelerine aykırı şekilde 9 milyon 952 bin TL tutarında harcama yaptı.

Sayıştay Başkanlığı, Ordu Altınordu Belediyesi 2024 yılı denetim raporunu açıkladı. Raporda toplam 17 bulgu yer aldı.

Denetim raporunda en dikkat çekici bulgulardan biri, belediyenin doğrudan temin yöntemiyle yaptığı harcamaların Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgelerine aykırı olması oldu.





Sayıştay denetçileri, 2024 yılında Altınordu Belediyesi tarafından; basın-yayın ve abonelik hizmetleri için 680 bin 392 TL, resmi bayram dışındaki tanıtım ve ilan hizmetleri için 3 milyon 5 bin 500 TL, sosyal yardım niteliği taşımayan çeşitli eşya alımları için 1 milyon 699 bin 900 TL, "organizasyon, konser ve hediyelik eşya alımları" için 4 milyon 599 bin 450 TL olmak üzere toplam 9 milyon 952 bin 242 TL tutarında alım yapıldığını tespit etti. Sayıştay raporunda, söz konusu alımların hem 2021/14 hem de 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgelerine aykırı olduğu belirtildi. Her ne kadar belediye yönetimi "resmî bayram dışı ilan yapılmadığını" savunsa da, incelemede "Gazeteciler Günü, yeni yıl kutlaması" gibi "resmî olmayan günlerde yapılan tanıtım harcamaları" tespit edildi. Raporda, "Kamu idaresi, Cumhurbaşkanlığı genelgelerine aykırı toplam 9 milyon 952 bin 242 TL harcama yapmıştır. 2021/14 ve 2024/7 sayılı genelgelere göre, resmi bayramlar dışında açılış, organizasyon, konser, davet ve tanıtım harcamaları yapılmaması, basılı yayınların basılmayıp elektronik ortamda paylaşılması öngörülüyordu. İncelemede; basın-yayın abonelik hizmetleri için 680 bin 392 TL, resmi bayram olmayan günlere ilan hizmetleri için 3 milyon 5 bin 500 TL, sosyal yardım niteliği olmayan eşya alımları için 1 milyon 699 bin 900 TL, organizasyon, konser ve hediyelik alımlar için 4 milyon 599 bin 450 TL olmak üzere toplam 9 milyon 952 bin 242 TL harcama yapıldığı tespit edildi. Kamu idaresi, bazı harcamaların genelge öncesi yapıldığını ve resmi bayram olmayan günlere ait ilan olmadığını savunsa da, incelemede bu harcamaların tasarruf tedbirlerine aykırı olduğu görülmüştür" denildi.

BELEDİYE ŞİRKETİNE AYRICALIKLI İHALE

Sayıştay denetçileri, Altınordu Belediyesi'nin mal ve hizmet alımlarını mevzuata aykırı biçimde tek ihalede topladığını tespit etti. Sayıştay, "Kamu idaresinin mal ve hizmet alım işinin aynı ihale bünyesine dâhil edilerek gerçekleştirildiği görülmüştür. Yapılan incelemede, kamu idaresinin yüzde yüz ortağı olduğu belediye şirketinden ihale yöntemiyle mal alımı ve akaryakıt dahil araç kiralanması hizmet alımı, araç bakım ve onarım hizmet alımının işlerin türü ve nitelikleri arasında bağlantı olmadan birleştirilerek tek ihale ile yapıldığı, ayrıca ihaleye katılanlar arasında belediyenin şirketi olmasına rağmen ihalenin kısmi teklife de kapalı tutulduğu tespit edilmiştir. Kamu idaresi tarafından ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve güvenirliği sağlamak için her alımın ilgili olduğu diğer alımlarla birlikte ihale edilmesi gerekmektedir" tespitinde bulundu.

9 BİN 629 İŞ YERİ RUHSATSIZ

Sayıştay raporuna göre Altınordu Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerin ruhsat denetiminde büyük eksiklikler yaşıyor. Sayıştay, "Yapılan incelemede, vergi dairesi müdürlüklerinden alınan bilgi ve belgelere göre, belediye sınırları içerisinde aktif olarak faaliyette bulunan iş yerlerinin toplam sayısı 22 bin 852 adettir. Bu verilerin kamu idaresinin kayıtlarında yer alan bilgiler ile karşılaştırılması sonucu, 5 bin 323 adedinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldığı, 7 bin 900 adedinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almasına gerek olmadığı, 9 bin 629 adet iş yerinin ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösterdiği; buna bağlı olarak da kamu idaresinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsat harcı geliri kaybına uğradığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

18,8 MİLYON TL'LİK GIDA KOLİSİ DAĞITIMI BELGELENMEMİŞ

Altınordu Belediyesi'nin 2024 yılında yaptığı gıda kolisi yardımlarında mevzuata aykırı işlem tespit eden Sayıştay, raporda şunları kaydetti: "Kamu idaresi tarafından ayni yardımlara ilişkin mevzuatta yer alan belgelerin düzenlenmediği görülmüştür. Yapılan incelemede, idarenin 2024 yılı Ocak ayında gerçekleştirmiş olduğu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gerçekleştirilen gıda kolisi mal alımı ihalesinde, iş artışı ile toplam 18 milyon 858 bin 720 TL tutarında 24 bin adet gıda kolisi alımı yapıldığı ancak söz konusu alımların kimlere ve hangi suretle dağıtıldığına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ödeme emri eki belgeler arasında yer almadığı tespit edilmiştir."

Sayıştay, belediyenin tasarruf tedbirlerine uyması, ruhsatsız işyerlerini tespit etmesi ve sosyal yardımları mevzuata uygun şekilde yürütmesini önerdi.