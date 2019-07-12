Ayrımcılığa soruşturma

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Muzaffer Yıldırım sahibi olduğu otellerde başörtülülere yönelik ayrımlık yapmadığını öne sürdü. Ancak Yıldırım’ın başörtülülerin otele alınmadığına dair delil içeren güvenlik kamerası kayıtlarını ise vermekten kaçındığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatı ile alınmasına karar verilen kamera kayıtlarının sadece 20 saniyelik kısmını polise teslim eden otel yetkililerin devamını ise vermediği öğrenildi. Otel güvenliği iddiaların doğru olmadığını göstermek için verdiği kamera kayıtlarında ise işadamı Engin Yakut ile beraberindeki bayanların girişi ve bekletilmesi görünüyor. Polise teslim edilen görüntülerin devamı yani tartışmaların yaşandığı ve bayanların içeri alınmayıp çıkışını gösteren kısmı ise verilmedi. Bunun üzerine itiraz eden Engin Yakut görüntülerin bilinçli olarak eksik verildiğini ve delil karartıldığını belirterek kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerin tamamının alınmasını talep etti.