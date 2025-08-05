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Ayşe Barım davasında yeni gelişme

Oyuncuları Gezi Parkı olaylarında eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hapiste bulunan menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 17:19 - Güncelleme:
Ayşe Barım davasında yeni gelişme
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Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

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