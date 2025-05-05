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Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi! Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, 7 Temmuz'da yapılacak.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi! Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu
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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılıkça hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

AYŞE BARIM 7 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianameyi kabul eden mahkeme, hazırladığı tensip zaptında ilk duruşmanın 7 Temmuz'da yapılmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Gezi Parkı süreci ile eylemlerin planlanması ve organize edilmesinde sorumlu bulunan sanıklar anımsatılıyor.

Sanık Barım'ın HTS kayıtlarının yer aldığı iddianamede, Gezi Parkı ana davasının ana aktörlerinden Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yla Gezi Parkı eylemleri süreci ve devamında irtibatlı olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Barım'ın Alabora'yla olan konuşmalarıyla ilgili, "HTS incelemelerinde sanık Ayşe Barım'ın Gezi davası sanıklarından Memet Ali Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinin başlangıç tarihi olan 30 Mayıs 2013'te ilk irtibatı kurduğu, son irtibatının da 19 Haziran 2013 olduğu ve Gezi Parkı olayları süreci dışında Alabora ile irtibat kurmadığı"na ilişkin tespitlere yer veriliyor.

Barım'ın, sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi'ne bağlı sanatçılarla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden Gezi kalkışmasının başından itibaren gösterilerin temel olarak örgütlendiği alan olan X'te "occupyturkey "ve "DirenGeziParkı" isimli etiketleri sistemsel olarak paylaştıkları da iddianamede yer alıyor.

"SANATÇILAR CAMİASI ADINA AKTİF ROL ÜSTLENDİ"

İddianamede, Gezi Parkı eylemlerinin aktif şekilde başlangıç günü olarak kabul gören 27 Mayıs 2013 itibarıyla alınan HTS kayıtları doğrultusunda, "Sanık Ayşe Barım'ın ID İletişim Danışmanlık şirketine bağlı sanatçıları Gezi Parkı eylemleri sırasında sık sık arayarak Gezi Parkı'na sistemli bir şekilde toplamak suretiyle bir plan ve organizasyon dahilinde yürütülen kalkışma hareketinin başlamasına tüm ülke sathında sanatçılar camiası adına aktif rol üstlenerek sürecin yayılarak derinleştirilmesi kapsamında yönlendirme faaliyetlerinin bulunduğu"na ilişkin değerlendirmeye yer veriliyor.

Gezi Parkı olaylarının toplum refleksiyle bir anda oluştuğuna dair basın-yayın organları ve sosyal medyada kanaat oluşturulmaya çalışıldığı belirtilen iddianamede, olayı başlatan ve yayılmasında rol oynayan Barım'a ait ID İletişim Danışmanlık şirketine bağlı sanatçıların ve kurumsal hesabın, sürece ilişkin etkili olarak seçilen slogan ve imgeleri eylemin ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada paylaştığı, kitlesel yayılım sağlamak amacıyla organize şekilde hareket edildiği aktarılıyor.

İddianamede, bu itibarla sorumluluğu kabul edilen Barım'ın, Gezi Parkı olaylarında planlama ve organizasyon çerçevesinde kendisine bağlı oyuncuları etkin şekilde sahaya yönlendirerek yardım eden konumunda bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, Barım'ın önceye ilişkin hiçbir irtibatı olmamasına karşın ilk kez Alabora ile Gezi Parkı döneminde 3, Kavala ile 39, Mater ile 14 kez görüşme gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, tutuklu sanık Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

  • Ayşe Barım
  • Gezi Parkı olayları
  • 30 yıl hapis talebi

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