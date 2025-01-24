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  • Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Tek tek ifadeye çağrıldılar
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Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Tek tek ifadeye çağrıldılar

Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturmada, oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 22:32 - Güncelleme:
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Tek tek ifadeye çağrıldılar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Görüntüleri ortaya çıktı

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Barım hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ayşe Barım gözaltına alındı

Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer veriliyor.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçılara Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtiliyor.

Öte yandan, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

  • Gezi Parkı olayları
  • Ayşe Barım
  • tanık ifadesi

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