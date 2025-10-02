İSTANBUL 22°C / 17°C
Güncel

Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edildi.

2 Ekim 2025 Perşembe 09:58
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edildi
Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava dün görülmüştü.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen tahliye kararına itiraz etti.

