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Ayşe Hafsa Valide Sultan 486. vefat yıldönümünde anılıyor

Osmanlı Padişahlarının dokuzuncusu ve Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi olan Yavuz Sultan Selim Hân'ın eşi Ayşe Hafsa Valide Sultan, İstanbul'daki türbesi başında anılıyor.

16 Mart 2022 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:03
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Osmanlı Padişahlarının dokuzuncusu ve Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi olan Yavuz Sultan Selim Hân'ın eşi ve aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman Hân'ın annesi olan Hafsa Sultanın, anma merasimi bu yıl da Manisa Vakfı tarafından 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 13.30 da gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un Fatih ilçesi Yavuz Sultan Selim Camii Haziresinde bulunan ve 1894 İstanbul depreminde tamamen yıkılmış olan türbe, Manisa Vakfı'nın girişimleriyle yeniden yapılmıştı. Bulunan bir fotoğrafla 123 yıl sonra pek çok aşamadan geçerek aslına uygun olarak yeniden İstanbul silüetinde yerini alan türbenin yapımı 7,5 yıl sürmüştü. İnşâ sırasında kızı Şah Sultanın da kabri bulunmuştu.

Türbe, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ile dönemin T.B.M.M Başkanı İsmail KAHRAMAN ve pek çok Devlet adamının katılımıyla ilk duaların edilmesi ardından açılmıştı.

Valide Sultanı anma töreni akabinde, akşam namazı sonrası ise Merkez Efendi türbesinde bir hatim duası yapılacaktır.

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