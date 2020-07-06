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Ayşe Karaman davasında sona doğru

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan anne Feride Karaman, 'Çocuğumun katilini gördüm, iki gün yemek yiyemedim. Sadece su içtim ve ağrı kesici aldım. Adalet istiyorum' dedi.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:12
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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Tarhan ile Karaman'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan anne Feride Karaman, "Sanığı geçen celse tahliye ettiniz. Delillerin toplandığından ne kadar eminsiniz? Çocuğumun katilini gördüm, iki gün yemek yiyemedim. Sadece su içtim ve ağrı kesici aldım. Adalet istiyorum." diye konuştu.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, dosyanın esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için savcılık makamına gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talep doğrultusunda dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırarak, davayı 9 Temmuz 2020'ye erteledi.

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz 2019'da Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

İddianamede, Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komodinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.

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