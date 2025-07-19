İstanbul'da üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, Küçükçekmece'de Cemil Koç'un evinde katledildi, ardından bir valize konuşarak Eyüpsultan'da yol kenarına atıldı. Kan donduran cinayetle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıktı. Eski polis olduğu belirlenen ve emre itaatsizlik nedeniyle görevden uzaklaştırılan Cemil Koç ile ona yardım ettiği belirlenen 6 kişi tutuklandı.

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 500 BİN TL'YE NECMETTİN E. İLE ANLAŞTI

Cani Cemil Koç, ifadesinde Ayşe Tokyaz'ın merdivenlerden düşerek öldüğünü, cesedi valize koyduğunu ve arkadaşı Oğuz K. ile birlikte evden çıkarttığını anlattı. Koç "Oğuz K. beni yarı yolda bırakınca meyhaneye gittim. Oraya çağırdığım Necmettin E. İle 500 bin TL karşılığında cesedi yok etmesi için anlaştım" ifadelerini kullandı.

GÖMECEKTİ... YOL KENARINDA BIRAKTI!

Cesedi park halindeki BMW'den alan Necmettin E.'ye valizi yok etmesinde yardım eden şüphelilerden biri de Barış Can A.'ydı. Cesedi kendi aracına alıp daha sonra yol kenarına bırakan şüphelinin ifadesine ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, gömmek üzere arabasına aldığı valizi yol kenarına atıp kaçan Barış Can A. kan donduran cinayetin ayrıntılarını anlattı.

"BİR BAVUL VAR EBEDİYETE GİDECEK"

Tutuklanan Barış Can A., "Necmettin beni aradı 'Bir bavul var ebediyete gidecek' dedi. Bana ceset olduğunu söylemedi, şaka yaptı sandım. 300 bin lira istedim. Necmettin para teklifini kabul edince arkadaşlarım Erhan G. ve Yusuf S.'yi de araca alıp onunla buluşmaya gittik. Arkadaşlarıma parayı söylemedim. 50'şer bin lira verecektim. Onları kazım ve gömme işi olabileceğinden yardım etsinler diye olaya dahil ettim. Güzeltepe taraflarında Necmettin ile buluştuk o bizi kırmızı BMW'nin yanına götürdü.

Necmettin kendi aracından inmeden uzaktan kumanda ile bagajı açtı. Erhan G. aracı tam yanına park etti ben indim arabadan bagajda kırmızı sıvımsı bir şey gördüm. Ama kan olduğunu anlamadım. Bavulu araca yükleyip giderken Hasdal taraflarında esen rüzgar ile araç içine çürümüş yumurta kokusu yayıldı. Arkadaşlar da bende panikledik. Olay üzerimizde kalmasın diye Yusuf ile Kamerburgaz yolunda ağaçlık alana attık. Necmettin beni arayıp iş iptal dedi ama valizi geri alamazdık. Valizin fotoğrafını ve konumunu kimseye attım mı hatırlamıyorum. Bir süre sonra da seyir halindeyken polisler tarafından yakalandık" ifadelerini kullandı.

"İÇİNDE PİS KOKMUŞ KIYAFETLER VAR"

Valizi taşıyan araçtakilerden bir diğer şüpheli Erhan G. ise şu ifadeleri kullandı: Barış'ın kafası güzeldi aracı ben kullandım. Neco isimli şahsın tarif ettiği kırmızı BMW'nin yanına gittik. Barış bagajdan siyah bir valiz çıkarıp bizim olduğumuz araca koydu. Hasdal yoluna doğru gittik. Valiz alınırken Yusuf S. Arabada yoktu. Yoldan onu aldık. Kemerburgaz'a doğru giderken bir koku oluştu. Yusuf 'Koku ne?' deyince Barış içinde 'Pis kokmuş kıyafetler var' dedi. Hiçbir şekilde cesetten bahsetmedi. Göktürk'e kadar gittik sonra Yusuf ile ben araçtan indik. Barış'a telefon geldi panik halde konuştu sonra arabayı aldı gitti. Bir süre sonra yürüyerek yanımıza geldi. Yusuf'un kardeşine ait bir araçla yola devam ederken polisler durdurdu. Benim paradan haberim yoktur. Barış bize hiç paradan bahsetmedi.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP KONUMUNU GÖNDERDİ

Ceset taşıyan araçta bulunan bir diğer şüpheli ise Yusuf S. ise ifadesinde şunları anlattı: Barış'ı biri aradı çağırdı. Ben araçtan indim onlar gidip 20 dakika sonra geldi. Araçtaki bavuldan o zaman haberim oldu. Yolda giderken kötü koku geldi. Barış içinde pis eşyalar var ondan dedi. Göktürk'e gittik. Barış bagajı açtı benden yardım istedi bende ona yardım ettim ben sadece indirme konusunda yardımcı olduğum sonrasında Barış valizi alarak açık alana bıraktı. Yarım saat sonra Barış'a bir telefon geldi. Anladığım kadarıyla valizi geri istiyordu. Valizin olduğu yere tekrar gittik. Barış fotoğrafını çekti sonra konumunu attı. Bu olayda bana kimse para teklif etmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum.

"VALİZİN İÇİNDE CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Oğuz K.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Oğuz K.'nın "Ben valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Olayla bir ilgim yok" dediği öğrenilirken, 20 suç kaydı bulunan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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