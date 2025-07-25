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  • Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! 5 kişi daha tutuklandı
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Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! 5 kişi daha tutuklandı

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü polis 5 şüpheli tutuklandı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! 5 kişi daha tutuklandı
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayşe Tokyaz cinayetinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 4 polis memuru ile 1 özel güvenlik amiri gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine çıkarıldı.

Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

OLAY

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Polis, Tokyaz'ın en son eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini, bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

C.K'nin, "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından C.K'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'nin "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

  • Ayşe Tokyaz
  • cinayet
  • gözaltı

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