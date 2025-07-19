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  • Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Firari şüpheli gözaltında
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Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Firari şüpheli gözaltında

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyazz'ın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, valizin evden çıkarılmasına ve taşınmasına yardım eden şüpheli yakalandı.

IHA19 Temmuz 2025 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Firari şüpheli gözaltında
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İstanbul'da Ayşe Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç'a cesedi taşımasında yardım eden ve firari olarak aranan Oğuz K. yakalandı.

Şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Tokyaz davasında "Ovezova" detayı

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüyle ilgili sevgilisi eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı.

Tırnaklarında DNA'sı bulundu

Şüphelinin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Oğuz K., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

  • ayşe tokyaz
  • cinayet
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