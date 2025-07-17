İçişleri Bakanlığınca, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye ve bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

CEMİL KOÇ'UN SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, valize koyarak yol kenarına bırakan ve çıkarıldığı hakimlikçe, kendisine yardım ettiği ileri sürülen 6 kişiyle beraber tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım. Maktulü valize kendim koydum. Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum" dedi.

Eski sevgilisi de 6. kattan düşmüş! İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmiş, zanlılar savcılık ifadeleri sona ermişti. 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'tasarlayarak öldürmek', diğer 6 zanlı ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Genç kızı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum" diye konuştu.

"500 BİN LİRA KARŞILIĞINDA VALİZİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİNDE BULUNDUM"

2 YIL ÖNCE ESKİ SEVGİLİSİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ SONRASI İFADESİNİN ALINDIĞI İDDİASI

Parçalara ayırdığı cesedi valizle böyle taşımış Koç ifadesinin devamında, Ayşe Tokyaz'ın cesedini arkadaşıyla beraber valize koyduklarını belirterek, "Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Bende ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheli Cemil Koç'un, 2 yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova'nın Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde 6. kattan düşerek öldüğü ve konuya ilişkin Koç'un ifadesinin alındığı iddia edildi.

Ayşe'nin katilleri tutuklandı

OLAY

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirleyen polis, cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilmişti.