İçişleri Bakanlığınca, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye ve bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
CEMİL KOÇ'UN SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, valize koyarak yol kenarına bırakan ve çıkarıldığı hakimlikçe, kendisine yardım ettiği ileri sürülen 6 kişiyle beraber tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım. Maktulü valize kendim koydum. Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum" dedi.
Genç kızı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum" diye konuştu.
Ayrıca, Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheli Cemil Koç'un, 2 yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova'nın Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde 6. kattan düşerek öldüğü ve konuya ilişkin Koç'un ifadesinin alındığı iddia edildi.
Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.
Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirleyen polis, cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilmişti.