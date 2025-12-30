İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9429
  • EURO
    50,606
  • ALTIN
    6049.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayşe Tokyaz davasında salonda tansiyon yükseldi: Bittin sen!
Güncel

Ayşe Tokyaz davasında salonda tansiyon yükseldi: Bittin sen!

Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davası 2'inci gününde devam ediyor. Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek, 'Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?' dedi.

IHA30 Aralık 2025 Salı 12:18 - Güncelleme:
Ayşe Tokyaz davasında salonda tansiyon yükseldi: Bittin sen!
ABONE OL

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanık dün, ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, müşteki ikiz kardeş Esra, anne ve baba Halime ile Mustafa Tokyaz hazır bulundu. Dün görülen duruşmada, zanlı Cemil Koç ile ona yardım ettiği ileri sürülen tutuklu sanık C.A. savunma yapmıştı. Bugün görülen celsede de, diğer sanıkların savunma yapması bekleniyor.

DURUŞMA GERGİNLİKLE BAŞLADI

Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim" dedi.

Tarafları salonda bulunan Jandarma sakinleştirdi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

  • Cemil Koç
  • Ayşe Tokyaz
  • cinayet davası

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.