Ayşe Tokyaz davasında salonda tansiyon yükseldi: Bittin sen!

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanık dün, ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, müşteki ikiz kardeş Esra, anne ve baba Halime ile Mustafa Tokyaz hazır bulundu. Dün görülen duruşmada, zanlı Cemil Koç ile ona yardım ettiği ileri sürülen tutuklu sanık C.A. savunma yapmıştı. Bugün görülen celsede de, diğer sanıkların savunma yapması bekleniyor.

DURUŞMA GERGİNLİKLE BAŞLADI

Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek, "Cemil, bugün karşında Esra var, benden çekeceğin var bugün, bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim" dedi.

Tarafları salonda bulunan Jandarma sakinleştirdi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla başladı.