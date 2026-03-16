  • Ayşegül Eraslan'ın ölümünde yeni detay! Evine giren son kişi ünlü oyuncu çıktı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde yeni detay! Evine giren son kişi ünlü oyuncu çıktı

Kağıthane'de evinde ölü bulunan sosyal medya fenomeni ölen Ayşegül Eraslan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Eraslan'ın evine olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un (28) geldiğini tespit edildi. İfadesine başvurulan Kurtuluş, evine gittiği Eraslan'ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki gösterdiğini ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

IHA16 Mart 2026 Pazartesi 08:44
13 Mart Cuma günü Kağıthane'de yaşanan olayda sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan, evinde ölü bulunmuştu. Eraslan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Ayşegül Eraslan'ın 11 Mart Çarşamba günü Mısır tatilinden döndüğünü ve valiziyle yaşadığı binaya girdiğini belirledi.

Ayşegül Eraslan

Olay günü yaşananlarla ilgili Eraslan'ın yaşadığı binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un Eraslan'ın evine girdiğini tespit etti. İçeride kısa bir süre kalan Kurtuluş'un daha sonra daireden çıkarak binadan ayrıldığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay günü Eraslan'ı son kez gören Sunay Kurtuluş'un 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu.

Sunay Kurtuluş

Emniyette ifadesi alınan Kurtuluş'un, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Kurtuluş'un ifadesinin devamında Eraslan ile yurtdışından döndükten sonra telefonla iletişime geçtiklerini, kendisiyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada çay içtiklerini, şakalaştıkları sırada ise Eraslan'ın kendisine tokat attığını, kendisinin ise 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi.

  • Ayşegül Eraslan
  • ölüm
  • soruşturma

