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  • Ayşe'nin katilinin şüpheli geçmişi... Eski sevgilisi de 6. kattan düşmüş!
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Ayşe'nin katilinin şüpheli geçmişi... Eski sevgilisi de 6. kattan düşmüş!

Eyüpsultan'da cansız bedeni yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç'un eski sevgilisinin 2023 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
Ayşe'nin katilinin şüpheli geçmişi... Eski sevgilisi de 6. kattan düşmüş!
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Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Olayın şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un emniyette ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Diğer şüpheliler ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini iddia etmişti.

ESKİ SEVGİLİSİ DE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Cinayet zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi Ece Gül Övezova'nın da 2023 yılında Diyarbakır'da yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

6. KATTAN DÜŞMÜŞ!

Türkmenistan vatandaşı Övezova'nın, kaldığı apartmanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybettiği, olay sonrası Cemil Koç'un ifadesine başvurulduğu ancak yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.

FETÖ İLE KİRLİ BAĞ

Yapılan incelemelerde, daha önce meslekten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de geçmişte yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığı tespit edildi.

Parçalara ayırdığı cesedi valizle böyle taşımış

Üniversite öğrencisi Ayşe'nin katilleri adliyede
  • Ayşe Tokyaz
  • Cemil Koç
  • katil
  • bavul
  • cinayet

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