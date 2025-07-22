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Ayşe'nin ölmeden önceki videosu ortaya çıktı: Son sözleri yürekleri burktu

Cansız bedeni yol kenarında bir bavulda bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki videosu ortaya çıktı. Genç kızın 'Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var' sözleri yürekleri burktu.

İHA22 Temmuz 2025 Salı 09:20 - Güncelleme:
Ayşe'nin ölmeden önceki videosu ortaya çıktı: Son sözleri yürekleri burktu
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Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra cesedi valizin içinde Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki videosu ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz'ın son videosunu kardeşi Esra Tokyaz kendi sosyal medya hesabından "Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını" sözleriyle paylaştı.

"HAKKIMI HELAL ETMEDİĞİM İNSANLAR VAR"

20 saniyelik videoda konuşan Ayşe Tokyaz'ın "Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" sözlerini kullandı.

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