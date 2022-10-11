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  • Ayşenur Arslan hadsiz sözlerine yenisi ekledi: Yerde yemek yiyenden bilim falan beklemeyin
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Ayşenur Arslan hadsiz sözlerine yenisi ekledi: Yerde yemek yiyenden bilim falan beklemeyin

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, hadsiz sözleriyle Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarındaki öğrencileri hedef aldı. Toplumun değerleriyle bağdaşmayan sözler sarf eden Aslan, 'Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin.' dedi.

11 Ekim 2022 Salı 18:34 - Güncelleme:
Ayşenur Arslan hadsiz sözlerine yenisi ekledi: Yerde yemek yiyenden bilim falan beklemeyin
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CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarındaki öğrencileri hedef aldı. "Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar" diyen Arslan, "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" ifadelerini kullandı. Ayşenur Arslan'ın toplumun değerleriyle bağdaşmayan sözleri tepki topladı.

HADSİZ SÖZLERLE ÖĞRENCİLERİNİ HEDEF ALDI

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Aslan hadsiz sözlerle yer sofrasında iftar yapan Boğaziçi Üniversite öğrencilerini hedef aldı.

Haddini aşan açıklamalarda bulanan Aslan, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün düzenlediği iftar yemeğine tepki göstererek, "Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar. Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan siz bilim falan beklemeyin" dedi.

Arslan'ın toplum değerleriyle bağdaşmayan sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

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