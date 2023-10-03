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  • Ayşenur Arslan Halk TV'deki skandal sözleri sonrası gözaltına alındı
Güncel

Ayşenur Arslan Halk TV'deki skandal sözleri sonrası gözaltına alındı

Gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA3 Ekim 2023 Salı 09:46 - Güncelleme:
Ayşenur Arslan Halk TV'deki skandal sözleri sonrası gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

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