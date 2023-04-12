Ayşenur Arslan'a 'TCG Anadolu' tepkisi! ''Bu yüzden rahatsız oluyorlar''

Her fırsatta Türkiye'nin hayata geçirdiği projelere ve savunma sanayiindeki tarihi adımlara karşı çıkan muhalefet kanadında TCG Anadolu üzerinden bir skandal daha yaşandı. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de program yapan sunucu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini iddia etti. Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" ifadelerini kullandı.

Arslan'ın sözlerine destek veren Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı ise "Yukarıdan iki bombayla... Neyse bu konulara girmek zor" diyerek TCG Anadolu'nun iki bombayla batırılabileceğini öne sürdü.

ÜLKE TV'de konuşan Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, Ayşenur Arslan'ın kepazeliğine tepki gösterdi.

"BU BAŞARILAR ERDOĞAN HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE OLDUĞU İÇİN RAHATSIZLIKLARI VAR"

Bu başarılar Erdoğan hükümetleri döneminde olduğu için tabi ki bir rahatsızlıkları olacak diyen Alabarda, "Temel Karamollaoğlu farklı şeyler mi söylüyor. Karamollaoğlu geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada aynen şunu söylüyor, 'SİHA'larla ortaya konmuş bir başarı varsa, SİHA'larımızı yapan mühendislere aittir diyor'. Mühendislerimiz bir numara ama, bu işi siyaset olarak ortaya koyup sonuna kadar arkasında duran iradeye hiç prim yok" ifadelerini kullandı.

"SİHA NE YAPTI İŞGALCİ ERMENİLERE SORUN, KANDİL'E SORUN"

Ayşenur Arslan'a sözlerinden dolayı tepkisini devam ettiren Alabarda, "SİHA'yla ne yapabiliriz diyor ya büyük sanayi uzmanı Ayşenur Arslan. Ne yaptıysak Dağlık Karabağ'da kahraman Azerbaycan askerinin ortaya koyduğu cevvaliyet ve yoğun teknoloji sayesinde hallettik. SİHA ne yaptı Kandil'e sorun, SİHA ne yaptı işgalci Ermenilere sorun. Bunlar bu kadar aşikarken, bunlar sizin harcınız değilken siz bu konulara niye giriyorsunuz." dedi.

Ayşenur Arslan sizin için tane tane anlatıyorum diyen Alabarda, "Biz 25 tane F-35 alacaktık. Toplamda da 100 adet F-35 olacaktı. 25 tane F-35'in maliyeti 27,5 milyar dolar. Kalktığında 1 saatlik maliyeti 125 bin dolar. Türkiye bu parayı Kızılelma'ya tahsis etse ne olacaktı. 27,5 milyar doları SİHA'ya ayırdığında, tanesi F-35'in dörtte biriyse bunun bir saatlik havada kalış maliyeti 12 bin dolar. 27,5 milyar dolar şu şartlarda Kızılelma'ya ayırırsanız 227 tane Kızılelma'nız olur ve gökyüzünü kaplamış olursunuz" ifadelerini kullandı.

"F-35 ÜZERİNDEN LOBİ YAPANLAR VAR"

F-35 üzerinden lobi yapan ağızların olduğunu belirten Alabarda, "Biz bunları biliyoruz. F-35 için itibarları dahil ayaklar altına alamayacakları hiçbir şey yok bunların. Bunların bazılarını hariciye kadrosundan sorgusuz sualsiz birinci sıra adayı yaptılar" dedi.