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Güncel

Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal açıklama

Sürekli olarak skandal söylemlerle gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Ankara'daki saldırıya ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı. Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan, 'Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey yapamadan ölünmez.' dedi.

2 Ekim 2023 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal açıklama
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan, "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölmek... Hiçbir şey yapamadan ölünmez." diye konuştu.

Ankara'da bombalı terör saldırısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

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