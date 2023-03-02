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Ayşenur Arslan'ın iddialarına yalanlama: İki günde yüzlerce sorti yapıldı

CHP'nin fonladığı Halk TV'de görev yapan Ayşenur Arslan ve konuğu depremin ilk gününden bu yana sahada olan askeri hava araçları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialarda bulundu. Ayşenur Arslan'ın iddialarını yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, 'Sisli ve karlı havaya rağmen deprem bölgesine askerlerimizin intikali ve acil yardım sevkiyatı için ilk iki günde yüzlerce sorti yapılmıştır.' dedi.

2 Mart 2023 Perşembe 22:11 - Güncelleme:
Ayşenur Arslan'ın iddialarına yalanlama: İki günde yüzlerce sorti yapıldı
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Bir televizyon programında muhalif gazeteci Ayşenur Arslan ve konuğu Kahramanmaraş depremi üzerinden bir dezenformasyona imza attı. Programda, askeri hava araçlarının deprem bölgesinde seferber edilmediği iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Sisli ve karlı havaya rağmen deprem bölgesine askerlerimizin intikali ve acil yardım sevkiyatı için ilk iki günde yüzlerce sorti yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

"İKİ GÜNDE YÜZLERCE SORTİ YAPILMIŞTIR"

Muhalif gazeteci Ayşenur Arslan ve konuğu televizyon programında bir skandala imza atarak, askeri hava araçlarının deprem bölgesinde seferber edilmediği iddiasını ortaya attı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiayı yalanlayan bir açıklamada bulundu. Paylaşılan açıklamada, "Bir televizyon programında geçen, Askeri hava araçları deprem bölgesi için seferber edilmedi" iddiası doğru değildir. Sisli ve karlı havaya rağmen deprem bölgesine askerlerimizin intikali ve acil yardım sevkiyatı için ilk iki günde yüzlerce sorti yapılmıştır." denildi.

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