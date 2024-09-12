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  • Ayşenur Ezgi Eygi'nin dedesi: Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çaba gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum
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Ayşenur Ezgi Eygi'nin dedesi: Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çaba gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan dedesi evinde taziyeleri kabul etti. Çok üzgün olduklarını belirten Birden, 'Şu an cenazenin gelmesini bekliyoruz. Cenaze geldiği zaman biz de Yatağan'dan Didim'e defin için gideceğiz. Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çaba gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum.' dedi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
Ayşenur Ezgi Eygi'nin dedesi: Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çaba gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum
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Dede Şahin Birden, Yatağan ilçesi Yeni Mahalle'deki evinin önünde AA muhabirine, ABD'de yaşayan kızı Rabia Birden Eygi'nin dün gece geldiğini ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Torunu Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Birden, "Şu an cenazenin gelmesini bekliyoruz. Cenaze geldiği zaman biz de Yatağan'dan Didim'e defin için gideceğiz. Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çaba gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Washington Post'un bulguları, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin yeni detayları ortaya koydu

Birden, bu süreçte destek veren ve kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

EYGİ, İŞGALCİLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Ayşenur Ezgi'nin cenazesi yarın Türkiye'ye getirilecek

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek, İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Türkiye Ayşenur için harekete geçti
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