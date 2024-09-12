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Ayşenur Ezgi'nin cenazesi yarın Türkiye'ye getirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türkiye'ye nakliyle ilgili işlemlerin tamamlandığını, cenazenin yarın ülkeye geleceğini açıkladı.

DHA12 Eylül 2024 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Ayşenur Ezgi'nin cenazesi yarın Türkiye'ye getirilecek
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemler, bugün Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuz tarafından tamamlanmıştır. Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz" denildi.

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