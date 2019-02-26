Aytaç Arman kimdir, kaç yaşında? Son dakika Aytaç Arman neden öldü? (Kazandığı ödüller)

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Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti. Bu gelişme üzerine vatandaşlar Aytaç Arman kimdir? sorusunun cevabını aramaya başladı. 1971 yılında Ses Dergisinin açmış olduğu yarışmaya katılan Arman, yarışmada Tarık Akan birinci olurken kendisi ikinci seçilir. Ardında sinema oyunculuğuna başladı. Peki Aytaç Arman kimdir? Aytaç Arman hangi projelerde yer aldı? Hangi ödülleri kazandı? Ayrıntılar haberimizde

Aytaç Arman, 22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da doğmuştur. Gerçek adı Veysel İnce'dir. Adana'da Erkek sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 1966 yılında Tarsus'ta bir boya fabrikasında işçiında Mimarlık ve Mühendislik fakültesinde okurken Ekstra Ekspres gazetesinin açtığı artist yarışmasında ikinci oldu.

SES DERGİSİ YARIŞMASINDA İKİNCİ OLDU

Aytaç Arman, 1971 yılındaSes Dergisinin açmış olduğu yarışmaya da katılır. Aynı yarışmadaTarık Akan birinci olurken, Aytaç Arman'da ikinci seçilir. Ardında sinema oyunculuğuna başladı. 1971 yılında Yılmaz Güney'in "baba" filminde oynadı.

Aytaç Arman, 1974 yılındaSüreyya Duru'nun yönettiği, Perihan Savaş ile baş rolünü paylaştığı "Bedrana" adlı film; 11.Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda En iyi 2. Film" ödülü aldı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14. Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülü kazandı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

1988 yılında Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı,Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu" filmi "En İyi Film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Aytaç Arman, rol aldığı bir çok sinema filminden başka bir çok dizide de oynamıştır.

12 EYLÜL 1980 DARBESİNDE 18 YILLA YARGILANDI

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Sinema emekçileri deneği üyeliğinden 18 yılla yargılandı. Beraat etti.

1985 yılında Necati Cumalı'nın hikayesinden senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı "Adı Vasfiye" adlı filmde Müjde Arile başrolde oynadı.

Çok sevdiği ve değer verdiği 1972 model mavi vosvos arabası vardır.

2006 yılında sinema yazarı Burçak Evren, Aytaç Arman hakkında biyografi kitabını yazdı.

Aytaç Arman, evlidir. Bir oğlu vardır.