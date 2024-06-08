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Güncel

Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'tan 'Ruanda'dan gelen uçak' yalanı! Paylaşımları silmek zorunda kaldılar

İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt Türkiye'nin Ruanda ile imzaladığı turizm iş birliği anlaşmasının ardından sosyal medyada provokasyona girişti. Enginyurt ve Çıray, sınır dışı edilen göçmenlere ait 2018 yılında çekilen fotoğrafı, 'Ruanda'dan Türkiye'ye gelenler' algısıyla paylaştı. Enginyurt ve Çıray gerçek ortaya çıkınca paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

8 Haziran 2024 Cumartesi 08:29 - Güncelleme:
Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'tan 'Ruanda'dan gelen uçak' yalanı! Paylaşımları silmek zorunda kaldılar
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Türkiye ile Ruanda arasında turizm iş birliği anlaşması imzalanması sonrası muhalefet temsilcileri ve yandaşları sosyal medyada provokasyon için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz günerde, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Ruanda'dan Türkiye'ye göçmenler için bir günde 66 uçuş ayarlandı' yalanını ortaya atarak 'tüm aktarmalı uçuşların iniş noktası İstanbul'muş gibi' gösterdi.

Oysa anlaşmadan önce de Ruanda'dan Türkiye'ye gelmek için aynı sayıda uçuş alternatifi bulunuyordu.

AYTUN ÇIRAY İLE CEMAL ENGİNYURT'UN 'RUANDA'DAN GELEN UÇAK' YALANI

'Uçuş ayarlandı' yalanının ortaya çıkmasından günler sonra bu kez muhalefet partisi temsilcileri sosyal medyada provokasyona girişti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, sınır dışı edilen göçmenlere ait 2018 yılında çekilen fotoğrafı, "Ruanda'dan Türkiye'ye gelenler" algısıyla paylaştı.

ALGISI ORTAYA ÇIKINCA PAYLAŞIMI SİLDİ: BİR ARKADAŞIMA GÜVENDİM, KOYDUM

Enginyurt ile Çıray, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.

"Bu kadar küçuk şeylerden medet ummak zavallılıktır." diyen Çıray, "Bir arkadaşıma güvendim, koydum ve uyarılınca hemen sildim." ifadelerini kullandı.

Çıray ile Enginyurt'un algı için kullandıkları fotoğrafın 2018'de çekilen aslı.

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