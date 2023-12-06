Aytun Çıray'dan çok konuşulacak FETÖ itirafı: İYİ Parti listelerine zuhur ettiler

İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Aytun Çıray, geçtiğimiz haziran ayında partiden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa açıklamasında, başdanışmanı olduğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." demişti.

AYTUN ÇIRAY'DAN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF

Çıray, katıldığı TV100 canlı yayınında parti ile FETÖ arasındaki kirli iş birliğine dikkat çekip itirafta bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİRKAÇ FETÖ'CÜ İYİ PARTİ LİSTELERİNE ZUHUR ETTİ"

"Bu son seçimlerde çok önemli birkaç FETÖ'cü isim İYİ Parti listelerine zuhur etti." diyen Çıray, "Bu bir beka sorunu, iç savaş, provokasyon girişimi" diye konuştu.

Çıray konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: Son seçimlerde, hepsini değil bir tanesini söylüyorum. TSK'nın tasfiyesinde rol oynamış insanlar, İYİ Parti listelerine zuhur etti. PKK çok kanlı bir terör örgütü şüphesiz ancak tehlikesi açısından FETÖ kadar tehlikeli bir örgüt gelmedi. PKK'lıdan asla bir general, pilot olmadı ama böyle devletin içine girme hadisesi oldu. Bu bir beka sorunu bir iç savaş, provokasyon girişimi.