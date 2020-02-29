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Ayvacık açıklarına demir atan gemi, Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, dün bir grup göçmenin lastik bota binerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiği Biberderesi sahili açıklarına demir atan gemi, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin iletişime geçtiği gemi kaptanı, kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle demir atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

DHA29 Şubat 2020 Cumartesi10:44 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:44

Ayvacık'ta dün çok sayıda göçmen, lastik botlara binerek, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yaptı. Dün yaklaşık 60 kişilik göçmen grubunun lastik botla denize açıldığı Biberderesi sahili açıklarına, bugün saat 09.00 sıralarında 96 metre uzunluğundaki Türk bayraklı 'Ümit G' isimli gemi demir attı. Kıyıya oldukça yaklaşan gemi, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Geminin demir attığı bölgenin çevresindeki sahilleri tarayan Sahil Güvenlik ekipleri, kaptanla iletişime geçti.

Kaptanın Yunanistan'dan Romanya'ya gideceklerini, geminin boş olduğunu, kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle demir attıklarını söylediği belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye görevini sürdürüyor.

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