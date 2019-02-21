Bakan Kurum, Ayvacık'taki depremin bilançosunu açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü.' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin bilançosunu açıkladı.
Bakan Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.
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