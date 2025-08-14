Ayvacık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çaltıköy'de henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının söndürülmesi için havadan 5 uçak ve 4 helikopter, karadan da 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personelle müdahale başlatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, "Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.