14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Güncel

Ayvacık'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çaltıköy'de henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının söndürülmesi için havadan 5 uçak ve 4 helikopter, karadan da 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personelle müdahale başlatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, "Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

