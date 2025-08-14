İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7949
  • EURO
    47,6452
  • ALTIN
    4376.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayvacık'ta orman yangını kontrol altına alındı
Güncel

Ayvacık'ta orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
Ayvacık'ta orman yangını kontrol altına alındı
ABONE OL

Çaltıköy'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına, 5 uçak ve 4 helikopterle havadan, 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personelle karadan müdahale edildi.

"ÇALTIKÖYLÜ HEMŞERİLERİMİZE, ÖZELLİKLE KADINLARIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, "Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.