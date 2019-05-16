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Ayvalık'ta denizden çıkan atıklar şaşırttı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeniyle deniz temizliği yapıldı. Ayvalık iç limanda 1 saat süren temizlik çalışmalarında, telefondan sandalyeye, cam şişelerden plastik boru ve kovalara kadar çok miktarda atık çıkarıldı.

  • DHA
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Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yönetiminde Ayvalık Belediyesi, Liman Başkanlığı, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen dalışa, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan 7 dalgıç katıldı. Dalışı, sahil kesimindeki çay bahçelerinde oturan vatandaşlar da ilgiyle izledi. Çalışma sonunda denizden çıkarılan atıklar Ayvalık Belediyesi hizmet binası önündeki sahilde bir süre sergilendi. Denizden çıkanlar arasında cam ve plastik şişelerden sandalye, tabure ve naylon torbalara, plastik borulardan metallere kadar birçok atık yer aldı.
 
Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Suakar, toplumsal bilincin oluşturulması ve deniz kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasının sadece deniz canlılarına değil, insan yaşamına olan etkilerine dikkat çekmek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.
 

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